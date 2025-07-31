تركيا
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تركيا: غزة تشهد أسوأ إبادة ونتنياهو وفريقه سيحاسَبون
في أخبارنا لهذا اليوم.. البرلمان التركي يقول إن غزة تشهد أسوأ إبادة ونتنياهو وفريقه سيحاسَبون، وتركيا تعلن بدء تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا
تركيا: غزة تشهد أسوأ إبادة ونتنياهو وفريقه سيحاسَبون / TRT Global
منذ 8 ساعات

البرلمان التركي يقول إن غزة تشهد أسوأ إبادة جماعية، ونتنياهو وفريقه سيحاكمون بلا شك في المحاكم الدَّوْلية وسينالون عقوبات قاسية.

زيارة مرتقبة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لإسرائيل اليوم الخميس.. ومصادر إعلامية تقول إن سببها هو "بحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضغط لإتمام الصفقة".

تركيا تعلن بدْء تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا أعلنَتْ وِزارة الطاقة التركية أن أنقرة ستبدأ اعتباراً من الثاني من أغسطس/آب المقبل تصدير الغاز الطبيعي القادِم من أذربيجان إلى محافظة حَلَب السورية، عَبْر وِلاية كيليس جنوبي تركيا.

مصدر:TRT Arabi
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