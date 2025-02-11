الحرب على غزة
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رئيس وزراء ماليزيا يدين خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ندَّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، واستمرار عدوانها ضد الفلسطينيين. وتعهد بالعمل على حشد الجهود لإعادة إعمار القطاع.
رئيس وزراء ماليزيا يدين خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم / صورة: AA (AA) / AA Archive
11 فبراير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة كوالالمبور.

وقال إبراهيم مستنكراً: "كيف يمكن التقدم باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الفلسطيني من دون انسحاب المستعمر!"، وأردف: "كيف يتسنى ذلك مع استمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية؟!".

وعلى صعيد متصل، أشار رئيس الوزراء الماليزي إلى الدور القيادي الذي أظهرته أنقرة في قضية غزة، مؤكداً أنه لا يعرف دولة قدمت مساعدات إنسانية بقدر ما قدمته تركيا.

ورحّب إبراهيم بزيارة أردوغان إلى ماليزيا، قائلاً: "نستضيف اليوم زعيماً مدافعاً عن العدالة وحقوق الإنسان ونحن محظوظون بذلك".

وتعهد بالعمل على حشد دول رابطة آسيان لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمّرته إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها طوال أكثر من 15 شهراً.

وبدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان هذا الاتفاق، وهو يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ورغم وقف إطلاق النار، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي النار عبر مسيّراته صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنّون.

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