سياسة
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"لا تختلف عن تصريحاته العلنية".. إيران: سنرد على رسالة ترمب لخامنئي بالشكل المناسب
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن محتوى الرسالة التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، لا يختلف عن تصريحاته العلنية، وأنه سيرد عليها بالشكل المناسب.
"لا تختلف عن تصريحاته العلنية".. إيران: سنرد على رسالة ترمب لخامنئي بالشكل المناسب
العلمان الإيراني والأمريكي خلال محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا النمسا عام 2015 / REUTERS
17 مارس 2025

التصريح الإيراني، جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وقال بقائي: "ليس لدينا الوقت لنشر رسالة ترمب حالياً” مضيفا: “الأخبار الإعلامية حول هذه الرسالة هي في معظمها تكهنات”.

وأورد المتحدث الإيراني: “محتوى الرسالة ليس بعيداً عن خطابات ترمب العامة، ويستند إلى هذه العناصر".

وأوضح أن الرسالة قيد المراجعة حالياً وأن طهران ستقدم رداً لاحقاً "من خلال القنوات المناسبة"، وأن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى عُمان أمس لم تكن مرتبطة برسالة ترمب.

وأضاف بقائي: "للمفاوضات الدبلوماسية آدابها؛ إذ يجب على كل طرف أن يقر بمصالح الطرف الآخر، والأهم من ذلك، أن يكون صادقاً في الوفاء بالتزاماته"، موضحاً أن "الولايات المتحدة لا تحترم ذلك، وتستخدم إمكانية التفاوض أداةً دعائية وسياسية".

وذكر أن الإشارات الواردة من واشنطن متناقضة، فقد عبرت عن استعدادها لإجراء محادثات، فيما فرضت عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، الاثنين الفائت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، قائلاً: "كتبت لهم رسالة قلت فيها، آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكرياً سيكون شيئاً مروعاً".

 

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