وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون في تصريح لتلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح، بينما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

من جانب آخر، أفادت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند بأن 420 منزلاً و48 معبداً و76 مستشفى، إضافةً إلى عشرات المدارس والمكاتب الحكومية قد تعرضت لأضرار جراء الزلزال.

وذكرت قناة " Thai PBS" الرسمية في تايلاند أنّ عدد الوفيات في العاصمة بانكوك جراء الزلزال بلغ 18 قتيلاً.

وإلى جانب ميانمار وتايلاند، تسبب الزلزال المزدوج أيضاً بأضرار في بعض أجزاء مقاطعة يونان الصينية المتاخمة لميانمار، ولم يجرِ الإبلاغ بعد عن سقوط قتلى في المقاطعة، إذ تسببت الهزات في وقوع إصابات.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار يوم الجمعة، ما أسفر عن أضرار واسعة النطاق في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.