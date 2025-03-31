سياسة
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عدد القتلى جراء زلزال ميانمار يرتفع إلى 1700 وسط استمرار جهود الإنقاذ
أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار اليوم الاثنين، أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ارتفع إلى أكثر من 1700 شخص، بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض.
عدد القتلى جراء زلزال ميانمار يرتفع إلى 1700 وسط استمرار جهود الإنقاذ
فرق الإنقاذ تحمل جثة ضحية، في أعقاب زلزال قوي، في ماندالاي، ميانمار، 30 مارس/آذار 2025. / Reuters
31 مارس 2025

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون في تصريح لتلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح، بينما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

من جانب آخر، أفادت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند بأن 420 منزلاً و48 معبداً و76 مستشفى، إضافةً إلى عشرات المدارس والمكاتب الحكومية قد تعرضت لأضرار جراء الزلزال.

وذكرت قناة " Thai PBS" الرسمية في تايلاند أنّ عدد الوفيات في العاصمة بانكوك جراء الزلزال بلغ 18 قتيلاً.

وإلى جانب ميانمار وتايلاند، تسبب الزلزال المزدوج أيضاً بأضرار في بعض أجزاء مقاطعة يونان الصينية المتاخمة لميانمار، ولم يجرِ الإبلاغ بعد عن سقوط قتلى في المقاطعة، إذ تسببت الهزات في وقوع إصابات.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب البلاد في منتصف نهار يوم الجمعة، ما أسفر عن أضرار واسعة النطاق في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة نايبيداو وثاني أكبر مدينة، ماندالاي.

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