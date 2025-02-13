سياسة
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مقتل وإصابة 12 شخصاً بانفجار في مركز للتسوق بتايوان
قالت إدارة الإطفاء في تايوان، إن ما يشتبه في أنه انفجار غاز في مركز تجاري في مدينة تايتشونغ بوسط البلاد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين اليوم الخميس.
مقتل وإصابة 12 شخصاً بانفجار في مركز للتسوق بتايوان
مقتل وإصابة 12 شخصاً بانفجار في مركز للتسوق بتايوان / AFP
13 فبراير 2025

وذكرت الإدارة في بيان أن الانفجار وقع في الطابق الثاني عشر من المبنى، حيث كانت تجري أعمال بناء.

وأضافت أن قاعة الطعام في الطابق كانت مغلقة في ذلك الوقت بسبب أعمال البناء.

وجرى إرسال العشرات من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق نحو الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وقد تضررت أجزاء من الجزء الخارجي للمبنى.

وقالت عمدة تايتشونغ لو تشيو ين للصحفيين في موقع الحريق، إنها شعرت بقوة الانفجار في مكتبها الواقع في مكان قريب، وأضافت أن مكتب الإطفاء سوف يركز على عملية الإنقاذ أولاً، ولكن التحقيقات جارية أيضاً.

وطالب الرئيس التايواني لاي تشينغ تي جميع الوكالات الحكومية المعنية بالتحقيق بشأن سبب الحادث.

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