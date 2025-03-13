وأكدت المصادر في السياق نفسه أن الوزارة “ستراقب النتائج الإيجابية أو السلبية (للاتفاق) من كثب، وأن تصميم تركيا على مكافحة الإرهاب لم يتزعزع”.

كما أشارت إلى أنه “لا تغيير في توقعاتنا بخصوص وقف الأنشطة الإرهابية في سوريا ونزع سلاح الإرهابيين وطرد الأجانب منهم من سوريا”.

وأفادت المصادر بأن تركيا “مصممة على ضمان وحدة الأراضي السورية سياسياً وجغرافياً، وأن وزير الدفاع السوري سيستقبل اليوم الملحق العسكري التركي الذي بدأ عمله في سوريا”.

والثلاثاء الماضي أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وفرهاد عبدي شاهين زعيم الفرع السوري لتنظيم PKK/YPG الإرهابي، يؤكّد وحدة الأراضي السورية ويرفض أي محاولات للتقسيم.

وينصّ الاتفاق كذلك على تحقيق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، وإدماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ضمن إدارة الدولة السورية.