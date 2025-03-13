تركيا
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أنقرة: نراقب النتائج الإيجابية أو السلبية للاتفاق بين الحكومة السورية وPKK/YPG الإرهابي
أفادت مصادر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، بأن الوزارة ستنظر من كثب في تنفيذ الاتفاق الموقَّع بين الحكومة السورية وتنظيم PKK/YPG الإرهابي وانعكاساته على أرض الوقع.
أنقرة: نراقب النتائج الإيجابية أو السلبية للاتفاق بين الحكومة السورية وPKK/YPG الإرهابي
مبنى وزارة الدفاع التركية. / AA
13 مارس 2025

وأكدت المصادر في السياق نفسه أن الوزارة “ستراقب النتائج الإيجابية أو السلبية (للاتفاق) من كثب، وأن تصميم تركيا على مكافحة الإرهاب لم يتزعزع”.

كما أشارت إلى أنه “لا تغيير في توقعاتنا بخصوص وقف الأنشطة الإرهابية في سوريا ونزع سلاح الإرهابيين وطرد الأجانب منهم من سوريا”.

وأفادت المصادر بأن تركيا “مصممة على ضمان وحدة الأراضي السورية سياسياً وجغرافياً، وأن وزير الدفاع السوري سيستقبل اليوم الملحق العسكري التركي الذي بدأ عمله في سوريا”.

والثلاثاء الماضي أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وفرهاد عبدي شاهين زعيم الفرع السوري لتنظيم PKK/YPG الإرهابي، يؤكّد وحدة الأراضي السورية ويرفض أي محاولات للتقسيم.

وينصّ الاتفاق كذلك على تحقيق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، وإدماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ضمن إدارة الدولة السورية.

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