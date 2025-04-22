تركيا تسير بخطى ثابتة نحو "دولة بلا إرهاب" وتعزيز الديمقراطية. هذا ما قاله نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر جليك، مشددًا على أن المسار السياسي والأمني بالبلاد قد بلغ مرحلة متقدمة، إذ يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات هامة في هذا الإطار.

عشرات الشهداء في غارات جديدة على قطاع غزة. استشهد أربعة وعشرون فلسطينيًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الاثنين، والأمم المتحدة تتهم إسرائيل بمنع وصول المساعدات منذ خمسين يومًا.

أزمة إنسانية متفاقمة في سوريا والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء نقص التمويل المخصص لمساعدات الشعب السوري.