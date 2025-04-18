الحرب على غزة
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تقرير أمريكي: إدارة ترمب ألغت تأشيرات وإقامات قانونية لأكثر من 1000 طالب أجنبي خلال شهر
كشف تقرير أمريكي عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألغت، خلال فترة لا تتجاوز الشهر، تأشيرات الدخول والوضع القانوني لأكثر من 1000 طالب دولي في الولايات المتحدة، من بينهم طلاب أعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.
تقرير أمريكي: إدارة ترمب ألغت تأشيرات وإقامات قانونية لأكثر من 1000 طالب أجنبي خلال شهر
طلاب يتظاهرون تضامناً مع الفلسطينيين في جامعة كولومبيا، / Reuters Archive
18 أبريل 2025

ووفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة، فإن هذه الإجراءات الحكومية تسببت في تعريض مئات الطلاب لخطر الاحتجاز أو الترحيل، وأثارت موجة من الدعاوى القضائية ضد الإدارة الأمريكية، فيما حصل عدد محدود فقط من المتضررين على أوامر قضائية مؤقتة بإعادة تأشيراتهم أو تسوية أوضاعهم القانونية.

ونقلت الوكالة عن أكثر من 160 مصدراً جامعياً أن حملة الإلغاء المستمرة شملت طلاباً وخريجين في مختلف أنحاء الولايات، واستهدفت طلاباً شاركوا في احتجاجات ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ومن بين أبرز الحالات، اعتقال الطالبة التركية رميساء أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه، في ولاية فيرمونت بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي.

كما اعتُقل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا في العام الماضي، في 9 من الشهر ذاته.

وفي واقعة أخرى، أُدرج الباحث الهندي بجامعة جورجتاون، بدر خان سوري، على قائمة الترحيل بزعم ترويجه "دعاية حماس ومعاداة السامية"، إلا أن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز علّقت تنفيذ القرار.

تأتي هذه الإجراءات في ظل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي الأمريكي، التي انطلقت من جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف الولايات، حيث احتُجز على خلفيتها أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.

مصدر:TRT ARABI
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