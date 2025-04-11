وفي مدينة نابلس، أفاد مراسل وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الجهة الشمالية، وانتشرت بشكل كثيف داخل أحيائها ومحيطها، ودهمت عدداً من المحال التجارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُطلقت خلالها قنابل الغاز والرصاص الحي.

وفي سياق متصل، ذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قرى وبلدات جنوب وغرب نابلس، وهم: مهند راغب صلاح (أسير محرر) من قرية برقة، وفارس بني شمسة من بلدة بيتا، ومحمود عامر نصار (أسير محرر) من مادما، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وفي طولكرم، أشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الخميس بلدة كفر اللبد شرقي المدينة، مستخدمة عدداً من الآليات العسكرية ومدرعتين من نوع "إيتان".

وجابت القوات شوارع البلدة، وتركزت عمليات التفتيش في حارة المدورة، إذ أطلقت قنابل الصوت، من دون تسجيل أي حالات اعتقال حتى لحظة إعداد الخبر.

أما في جنين، فأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من حي خلة الصوحة قرب مخيم جنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما احتجزت عدداً من الفلسطينيين في حي الزهراء، بينهم رجل كان يرافق زوجته المريضة في مستشفى جنين الحكومي، وأوقفته قرب مدخل المخيم.

وذكرت الوكالة أن الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ80 على التوالي، وهو عدوان أسفر عن استشهاد 36 فلسطينياً، وإصابة العشرات، وتدمير مئات المنازل والمنشآت والبنى التحتية، ولا سيما داخل المخيم.

وفي مدينة البيرة، نقلت "وفا" عن مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين أُصيبوا بجروح ورضوض، جرّاء تعرضهم للضرب المبرح من قوات الاحتلال خلال اقتحام حي سطح مرحبا.

ودهمت القوات عدداً من المنازل، ونُقل المصابون إلى المستشفى بوساطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصاراً مطبقاً عليها، متجاهلة جميع المناشدات الدولية لرفعه.

وبالتزامن صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح الأحد 1335 فلسطينياً وأصابت 3297 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.​​​​​​​