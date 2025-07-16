تركيا تدين تدخل إسرائيل العسكري في تطورات جنوبي سوريا، وتؤكد ضرورة وقف هجماتها فورا، مشددة على أن ضمان الاستقرار والأمن في سوريا سيعود بالنفع على جميع دول الجوار والمنطقة، على رأسهم الشعب السوري.

فلسطين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتطالب بدعم جهود التوصل إلى حل سياسي قائم على مبدأ الدولتين.

للحصول على الدعم.. إيران تعلن بدء محادثات مع الصين وروسيا، في ظل مساع للحصول على تأييد سياسي بعد مواجهة جوية مع إسرائيل استمرت اثني عشر يوما الشهر الماضي.