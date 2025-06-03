جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين في معارك بجباليا..وكتائب القسام تقول إن عناصرها "يخوضون اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع جنود العدو شمالي قطاع غزة"، وذكرت أن "الاشتباكات أوقعت جنود العدو بين قتيل وجريح".

فيدان يصف الجولة الجديدة من مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا بالبناءة، ويشير إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن فئات جديدة وأعداد أكبر من تبادلات الأسرى، كما تبادلا مذكرات تعكس وجهات نظريهما بشأن وقف إطلاق النار والسلام.

تركيا تمنح شركة الطيران السورية إذنا لاستئناف رحلاتها إلى إسطنبول بعد توقف دام لسنوات، إذ وافقت على بدء الرحلات من العاشر من يونيو عام ألفين وخمسة وعشرين، على أن تجري بمعدل رحلة واحدة يوميا، على مدار سبعة أيام في الأسبوع.