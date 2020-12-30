سياسة
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وزير تركي: سنطلق القمر "5A" إلى الفضاء الثلاثاء
من المقرر أن تطلق تركيا قمرها الصناعي "A5" إلى الفضاء، فجر الثلاثاء المقبل، وأكد وزير النقل والبنية التحتية أن إطلاق القمر الصناعي المذكور، يشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.
وزير تركي: سنطلق القمر "5A" إلى الفضاء الثلاثاء
وزير النقل التركي يؤكد أن إطلاق القمر الصناعي المذكور، يشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا / AA
30 ديسمبر 2020

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده ستطلق قمرها الصناعي "A5" إلى الفضاء، فجر الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، الأربعاء، على هامش زيارته لولاية أوردو، شمالي تركيا.

وأشار إلى أن إطلاق القمر الصناعي المذكور، يشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.

وأضاف أن إطلاق القمر، سيعقبه مراسم يشارك فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكد اعتزامهم إطلاق القمر الصناعي "5B" إلى الفضاء، بحلول يونيو/حزيران 2021.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير التركي أن الأعمال متواصلة على أول قمر صناعي محلي لبلاده "6A"، مبيناً أنه من المقرر إطلاقه هو الآخر، في الأشهر الأولى من عام 2022.

وشدد على أن تركيا ستعزز قوتها في الفضاء، بفضل قمرها الصناعي المحلي "6A".

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/آب 1994.

ويعد "5A" من الجيل الخامس للأقمار الصناعية، ومن المقرر أن يجري إطلاقه إلى المدار 31 درجة شرقاً.

وتهدف أنقرة من إطلاق "5A" إلى إدخال جميع المناطق الممتدة من الجمهوريات التركية وصولاً إلى الصين في آسيا، إضافة إلى إفريقيا وأوروبا، ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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