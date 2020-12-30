كان عام 2020 في ليبيا ساخناً مع ازدياد محاولات الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر لإحداث انقلاب عسكري بدعم دول إقليمية وصمت دولي للسيطرة على أنحاء البلاد كافة، مسقطاً حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

بدأت شراسة المحاولات في 4 من أبريل/نيسان 2019، حينما أمر حفتر قواته "بالتقدم" نحو طرابلس معقل حكومة الوفاق الشرعية.

في اليوم التالي، تصدت قوات الوفاق لقواته بعد سيطرتها لفترة وجيزة على مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ تدميره في معارك 2014.

وفي السابع من أبريل/نيسان، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بدء هجوم مضاد باسم "بركان الغضب".

ومنعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر إلى وقف تقدمها، مطالبة بأن يتوجه النص إلى الطرفين.

في الثامن من أبريل/نيسان، أعلنت قوات حفتر شن غارة جوية على مطار معيتيقة في شرق طرابلس، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة، واتهمت حكومة الوفاق فرنسا والإمارات ومصر بدعم المتمرد خليفة حفتر الذي يقصف المدنيين في طرابلس.

ظلت طرابلس في حصار طوال العام 2019 واشتباكات متفرقة وكر وفر في معارك مستمرة، مع رفض المتمرد خليفة حفتر أي حلول سياسية تُقترح أممياً.

تركيا تفتح الطريق للحل السياسي

في 12من ديسمبر/كانون الأول 2019، دعا خليفة حفتر قواته للهجوم مجدداً باتجاه وسط طرابلس.

من جانبها، أعلنت حكومة الوفاق في الـ19من ديسمبر/كانون الأول "الموافقة على تفعيل" اتفاق تعاون أمني وعسكري مع أنقرة، كان قد جرى التوقيع عليه في27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وعد بإرسال قواته لدعم حكومة الوفاق إذا طلب رئيس الحكومة الشرعية ذلك بموجب مذكرة التعاون الموقعة من الطرفين.

في الثاني من يناير/كانون الثاني 2020، أتاح البرلمان التركي للرئيس أردوغان نشر جنود أتراك في ليبيا، الأمر الذي بدأ في الخامس من يناير/كانون الثاني مباشرة.

وعلى وقع التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا أعلنت حكومة الوفاق استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس بالكامل.

ومن جهته أكد أردوغان أن دعم تركيا للشعب الليبي والحكومة الشرعية سيستمر، مناشداً المجتمع الدولي أن يدعم حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وصرح أردوغان بأن تركيا تدعم المبادرات الدولية لتحقيق السلام في ليبيا مشيراً إلى اتفاق بين حكومتي البلدين على ضرورة أن تكون هناك مرحلة سياسية جديدة في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبدأت أنقرة تقديم الدعم العسكري لحكومة السراج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري واتفاق لترسيم الحدود البحرية يمنح تركيا حقوق تنقيب في البحر المتوسط.

وساهم دعم تركيا لحكومة الوفاق خلال تلك الأشهر الماضية في صد هجوم حفتر على طرابلس، والذي تقف خلفه الإمارات وروسيا ومصر، وانتهى الأمر باستعادة قوات الوفاق السيطرة على كامل الحدود الإدارية في العاصمة بما فيها مطار طرابلس بعد معارك طاحنة أدت إلى طرد مليشيات حفتر من جنوب المدينة.

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني، دعت أنقرة وموسكو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، يدخل حيز التنفيذ في الـ12منه عند الساعة 00,00 بالتوقيت المحلي (22,00بتوقيت غرينتش،11يناير).

وبعدما كان حفتر قد اعتزم بداية على مواصلة الهجوم، أعلن في الـ11موافقته على وقف إطلاق النار، وقد حذرت أنقرة برغم ذلك من أن الرد سيكون"قاسياً"في حال خرقه.

وعلى مدار شهور نجحت حكومة الوفاق وبدعم تركيا في صد هجوم القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، ونجحت في السيطرة على جميع المدن في غرب ليبيا.

ونجحت حكومة الوفاق الوطني في السادس من يونيو/حزيران 2020 في طردِ قوات حفتر بالكامل من العاصمة طرابلس كما سيطرت على مدينة ترهونة التي كانت في وقتٍ سابقٍ معقلاً رئيسياً من المتمرد حفتر، وقد اعتُبر الدعم التركيّ "عاملاً مهماً"في نجاحِ الوفاق في صدّ هجوم حفتر والبدء في تنفيذ هجومٍ مضادٍ على القوات المُهاجِمة.

ووقع طرفا الصراع في ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول وقفاً دائماً لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ "فوراً" بعد خمسة أيام من المحادثات في جنيف التي نُظمت تحت رعاية الأمم المتحدة، بعدما تهرب حفتر من التوقيع في موسكو وبرلين قبل ذلك.

تركيا تدعم "جيشاً وطنياً ليبياً" تابعاً للحكومة الشرعية

وافق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا، 18شهراً.

جاء ذلك في تصويت الجمعية العامة للبرلمان، الأسبوع الماضي.

وبموجب التفويض، ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18شهراً إضافياً، اعتباراً من 2يناير/كانون الثاني2021.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

ولفتت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأوضحت أنه جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي، لافتة إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر، بدأ في4أبريل/نيسان 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.

وأكدت المذكرة أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وشددت المذكرة على أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأضافت أن المذكرة ترمي أيضاً "للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني2020.

وقد أعلن وزير الدفاع الليبي في الحكومة المعترف بها دولياً، صلاح الدين علي النمروش قبل ذلك أن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش.

وأضاف النمروش: "بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".

تركيا: دعم الحكومة الشرعية مستمر

وفي نهاية هذا العام أرسلت تركيا برسالة إلى الجميع عبر توجّه وفد عسكري تركي رفيع المستوى، السبت الماضي إلى ليبيا، وعلى رأسه وزير الدفاع خلوصي أقار.

بعدما توجه أقار ورئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات في الجيش من أنقرة إلى ليبيا.

والتقى الوفد التركي في ليبيا، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقد زار أقار وقادة الجيش مقر قيادة القوات التركية في ليبيا، وعقدوا لقاء مع عناصر القوات المتمركزة هناك.

وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، حيث رد أقار على تهديدات حفتر التي أطلقها مؤخراً تجاه تركيا وقواتها.

الوزير التركي أشار إلى أن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين.

وأضاف أن قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.

وبيّن أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية.

وشدد على أن حفتر ومَن وراءه يعملون بلا جدوى كي ينسوا العالم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت إلى نداء استغاثة الضحايا الذين تعرضوا للإبادة على يد الانقلابي حفتر.

كانت هذه الكلمة في نهاية عام 2020 بمثابة إعلان تركي عن استمرار دعم الشعب الليبي والحكومة الشرعية بعد تدخلهم طوال عام كامل لإنقاذهم من مؤامرة قادتها دول في الإقليم لإحداث انقلاب عسكري على إرادة الليبيين.