سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 31 ديسمبر/كانون الأول 2020
تفجيرات مطار عدن أودت بحياة 22 شخصاً / AFP
31 ديسمبر 2020

أهمالأحداث:

ارتفاع عدد قتلى هجوم عدن إلى 22 وهادي يشكل لجنة تحقيق، ونجل سلمان العودة يقول إنه والده يخضع لقتل بطيء في السجون السعودية.

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ارتفاع عدد قتلى هجوم عدن إلى 22 وهادي يشكل لجنة تحقيق

وجَّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على مطار عدن الدولي الأربعاء، الذي أسفر عن 22 قتيلاً على الأقل تزامناً مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة. [TRT عربي]

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن "الرئيس هادي وجَّه بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف المطار". [TRT عربي]

وأسند هاديرئاسة اللجنة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وعضوية قيادات أمنية واستخباراتية ومحلية، على أن تنسق مع التحالف العربي بقيادة السعودية. [TRT عربي]

وقتل 22 شخصاً وأصيب أكثر من 65 آخرون، في حصيلة أولية لضحايا انفجارات استهدفت مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول طائرة تُقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مدرج المطار. [TRT عربي]

نجل سلمان العودة: والدي يخضع لقتل بطيء في السجون السعودية

قال نجل الداعية السعودي سلمان العودة إن والده يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض. [TRT عربي]

وفي تغريدة على موقع تويتر قال عبد الله العودة: "والدي الدكتور سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض، حيث التدهور المخيف لصحته في الأشهر الأخيرة والإهمال الطبي الشديد". [TRT عربي]

وأضاف العودة: "نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل للوالد". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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