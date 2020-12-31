كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن تفاصيل متعلقة بحملة التطعيم التي تعتزم بلاده الإقدام عليها باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عنه الأربعاء، عقب ترؤُّسه اجتماعاً للجنة العلمية لمكافحة كورونا في تركيا.

وأوضح قوجه أن اللقاح غير النشط المضاد لكورونا سيجري تطعيمه على دفعتين يفصل بينهما 28 يوماً، وذلك مع وضع تراجع سرعة انتشار الوباء بعين الاعتبار.

وأضاف أنهم حصلوا على عينات عشوائية من اللقاح الصيني لاختباره وتحليله في مختبرات المؤسسة التركية للدواء والأجهزة الطبية قبل بدء تطعيمه.

وأشار إلى أنه في حال الحصول على نتائج إيجابية من الاختبارات المذكورة سيبدأ التطعيم في جميع مراكز الصحة الأسرية (المستوصفات) والمشافي العامة والخاصة والمشافي الجامعية، مؤكداً إجراءهم كل التخطيطات اللازمة بهذا الخصوص.

وشدد على أن وزارة الصحة تستهدف استكمال عملية التطعيم الأولى بأقصى سرعة ممكنة في عموم البلاد، وذلك وفق برنامج مُعدّ مسبقاً بحسب الأولوية.

وأفاد بأن برنامج التطعيم يهدف إلى الوصول بدرجة المناعة بين السكان إلى أقصى حد خلال أقصر مدة زمنية.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة التركي أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى البلاد فجر الأربعاء على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا من الصين وألمانيا خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخراً أعلن قوجه توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فاعليته بالمراحل الأولى للمرض.