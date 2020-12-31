شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن أنقرة ستكثف جهودها في الدفاع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين، بافتتاح المركز المشترك مع روسيا لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

جاء ذلك خلال لقائه في باكو الخميس الجنود الأتراك الذين سيؤدون مهامهم في المركز المشترك، بعدما التقى نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وقال أقار: "سنكثف جهودنا في الدفاع عن حقوق أشقائنا الأذربيجانيين مع افتتاح مركز المراقبة المشترك".

وأوضح أن المركز التركي-الروسي سيراقب وقف إطلاق النار (بين أذربيجان وأرمينيا) وأن الجنود الأتراك جاهزون لإنجاز مهامهم.

وفي وقت سابق أكد أقار وصول القوات التركية المكلفة تأدية المهام بمركز المراقبة إلى أذربيجان، وأنهم ينتظرون حالياً بدء مهامهم بمجرد دخول المركز حيز العمل.

وقال الوزير التركي: "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة (في قره باغ) سيباشر 35 ضابطاً وقائداً برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم على الفور".

كما لفت إلى أن مهام إزالة الألغام والعبوات الناسفة للجنود الأتراك في أذربيجان متواصلة قائلاً: "في إطار المساعدات الإنسانية قدمنا ما بوسعنا لإخوتنا الأذربيجانيين وسنواصل ذلك، كنا إلى جانبهم في الكفاح المشرِّف والمحق وسنواصل الوقوف في صفهم".