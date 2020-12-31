أعلنت وزارة الصحة اليمنية الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن الدولي جنوبي البلاد، إلى 25 قتيلاً و110 جرحى.

وقال وزير الصحة قاسم بحيبح في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "عدد ضحايا الهجوم على المطار ارتفع إلى 25 قتيلاً و110 جرحى".

وأضاف: "العدد في تصاعد نظراً إلى خطورة بعض الحالات الموجودة في مستشفيات عدن"، وأشار إلى أن وزارة الصحة وجَّهت إلى تسخير كل الإمكانيات لعلاج مصابي الحادث "الإرهابي".

وقوبل الهجوم على مطار عدن الأربعاء بإدانات عربية ودولية وأممية واسعة، إذ شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث على ضرورة التوصل إلى سلام عاجل للأزمة في البلاد.

ووصلت الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن الأربعاء، وبالتزامن مع ترجُّل الوزراء من الطائرة حدثت انفجارات في المطار، واتهمت الخارجية جماعة الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم الذي جرى بأربعة صواريخ باليستية، حسب بيان لها.

لكن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي نفى في تصريحات إعلامية مسؤولية جماعته عن الهجوم.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض بعد مشاورات بين الحكومة (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويهدف التشكيل الحكومي الجديد إلى إنهاء الخلاف بين الحكومة السابقة والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب آخر معاقل الحكومة شمالي البلاد.

ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على العاصمة صنعاء.

وفي هذا السياق شنت مقاتلات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية فجر الخميس، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وفق سكان وموقع إخباري تابع للجماعة.

وأفاد سكان محليون في أحاديث للأناضول بسماع دوي انفجارات في مناطق جنوبي صنعاء (شمال)، جراء غارات لطيران التحالف.

وقال موقع "أنصار الله" الإلكتروني التابع للحوثيين إن طيران "العدوان" (يقصد التحالف) شن 7 غارات على معسكر ريمة حميد جنوبي صنعاء وغارة ثامنة على مطار صنعاء الدولي.

ولم يذكر الموقع إن كانت الغارات قد أسفرت عن خسائر في صفوف الجماعة. فيما لم تصدر إفادة عن التحالف حتى الساعة 5:00 (ت. غ).

واتهمت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والتحالف العربي، الحوثيين بشن الهجوم.

لكن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي نفى مسؤولية جماعته عن الهجوم، بقوله في تصريح صحفي: "‏لا علاقة لنا بهجوم ‎عدن".

ويعاني اليمن من 6 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلَّفت الحرب ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.