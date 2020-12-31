حذَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الذي حررته أذربيجان من الاحتلال مؤخراً.

جاء ذلك في خطاب هاتفي إلى الجنود الأتراك الموجودين في أذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار ضمن المركز التركي-الروسي المشترك.

ووجَّه أردوغان الخطاب إلى الجنود خلال مراسم عسكرية أقيمت في باكو بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أقار وقادة الجيش بجانب مسؤولي أذربيجان.

وقال لأفراد الجيش التركي: "وجودكم في قره باغ وسام شرف يظهر أهمية المستوى الذي وصلت إليه علاقاتنا مع أذربيجان".

وأشار إلى أن تركيا تدعم نضال أذربيجان ميدانياً وفي جميع المحافل الدولية، وهي في طريقها إلى تتويج انتصارها العسكري بنجاح دبلوماسي.

وأضاف: "أرجو التوفيق لجنودنا المكلفين مراقبة وقف إطلاق النار، وأن يباشر المركز التركي-الروسي نشاطه في أقرب وقت".

وتابع أردوغان: "أنصح القوات الأرمينية بالتراجع سريعاً عن خطأ ممارسة أنشطة من شأنها انتهاك وقف إطلاق النار في وقت تبدد فيه دخان الأسلحة".

وأكد أن الجيش التركي تاريخه مليء بالأمجاد والكرامة وسيستمر في التضحية وخدمة قضيته عند الضرورة في مختلف القارات والظروف.

ولفت إلى أن الجنود الأتراك سيؤدون مهامهم على أكمل وجه سواء داخل الوطن أو في مختلف بلدان العالم وعلى رأسها أذربيجان.