سياسة
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جماعة الحوثي تجدّد طرح مبادلة طيارين سعوديين بمعتقلين فلسطينيين لدى الرياض
في عدة مناسبات، أعربت حركة حماس عن شكرها لمبادرة الحوثيين، وجدّدت دعوتها الرياض إلى الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين لديها، الذين تحاكمهم بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال".
جماعة الحوثي تجدّد طرح مبادلة طيارين سعوديين بمعتقلين فلسطينيين لدى الرياض
لم يوضح المسؤول الحوثي تفاصيل أكثر بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم / AA
31 ديسمبر 2020

جددت جماعة الحوثي باليمن استعدادها للإفراج عن طيارَيْن سعوديَّين محتجَزَين لديها، مقابل إفراج الرياض عن معتقلين فلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح متلفز لرئيس لجنة شؤون الأسرى بالجماعة عبد القادر المرتضى مساء الأربعاء، لفضائية "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.

وقال المرتضى إن جماعته "أكدت للرياض أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن، إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في المملكة".

وفي أوقات سابقة أعلن الحوثيون أسر الطيارَين، إضافة إلى عدد آخر من العسكريين السعوديين، فيما لا يُعرف مُجمَل أسرى المملكة لدى الجماعة.

ولم يوضح المسؤول الحوثي تفاصيل أكثر بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي إفادات رسمية بشأن عرض الحوثيين.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن الحوثيون مبادرة لإطلاق سراح 5 أسرى سعوديين، مقابل إفراج المملكة عن معتقلين فلسطينيين لديها يتبعون حركة حماس.

وفي عدة مناسبات أعربت حركة حماس عن شكرها لمبادرة الحوثيين، وجددت دعوتها الرياض إلى الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين لديها، الذين تحاكمهم بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال".

وفي سبتمبر/أيلول 2019 قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) في بيان، إن السعودية تُخفي قسرياً 60 فلسطينياً، بينهم القيادي بحركة حماس محمد الخضري ونجله.

ولم تُصدِر الرياض منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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