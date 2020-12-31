سياسة
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إيران تتهم شركة بريطانية بالضلوع في مقتل سليماني
وجه المدعي العام في طهران اتهاماً لشركة "جي 4 إس/ G4S" البريطانية المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد، بتسريب معلومات استخباراتية حول قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" إلى القوات الأمريكية.
إيران تتهم شركة بريطانية بالضلوع في مقتل سليماني
قال المدعي العام في طهران إن مسؤولي الشركة البريطانية أبلغوا القوات الأمريكية بقدوم سليماني ورفاقه إلى المطار فور وصولهم / AFP
31 ديسمبر 2020

اتهم المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، شركة "جي 4 إس/ G4S"البريطانية المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد، بالضلوع في عملية اغتيال قائد فيلق القدس "قاسم سليماني"

وقال القاصي مهر، إن الشركة البريطانية سربت معلومات استخباراتية حول سليماني إلى القوات الأمريكية، حسب وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية.

وأضاف أن مسؤولي الشركة أبلغوا القوات الأمريكية بقدوم سليماني ورفاقه إلى المطار فور وصولهم.

كما أشار إلى ضلوع قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في ألمانيا، بعملية الاغتيال، حيث زودت القوات الأمريكية بمعلومات حول بيانات رحلة سليماني.

ولفت المدعي الإيراني إلى استمرار جهودهم لتحديد أسماء جميع الشخصيات المتورطة في عملية الاغتيال.

ومطلع العام الجاري، اغتالت واشنطن القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية قرب مطار بغداد، وردت إيران بعدها بأيام قليلة باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان جنوداً أمريكيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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