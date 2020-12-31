سياسة
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تقارير: الصين تُخصص مكافآت لاستهداف جنود أمريكيين بأفغانستان
اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تقارير استخباراتية غير مؤكدة تشير إلى أن بكين عرضت دفع أموال لجهات فاعلة من أجل استهداف القوات الأمريكية في أفغانستان، وفقاً لإعلام أمريكي.
تقارير: الصين تُخصص مكافآت لاستهداف جنود أمريكيين بأفغانستان
تقارير استخباراتية غير مؤكدة تفيد بأن الصين عرضت دفع أموال لجهات غير حكومية لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان / Getty Images
31 ديسمبر 2020

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب اطلع على تقارير استخباراتية غير مؤكدة تفيد بأن الصين عرضت دفع أموال لجهات فاعلة غير حكومية من أجل استهداف القوات الأمريكية في أفغانستان.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري المحلي، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين حكوميين، لم يسمهم، قولهم إن “ترمب ناقش مع مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، التقارير الاستخباراتية المذكورة التي قدمها له الأخير في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف في تقرير له أن “وكالات أمريكية متعددة تعمل حالياً على تأكيد المعلومات الاستخباراتية، والتي تنوي إدارة ترمب رفع السرية عنها“.

وحتى اليوم، لم يتضح ما إذا كان ترمب قد ناقش القضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسب المصدر ذاته.

كما أشار التقرير إلى أنه لم يجرِ تقديم المعلومات الاستخبارية المذكورة لأعضاء الكونغرس الأمريكي أو الرئيس المنتخب جو بايدن، حتى الآن.

ويأتي التقرير قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لإجراء مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وخلال فترة ولايته، التي استمرت 4 سنوات، شن ترمب حرباً تجارية على الصين وفرض ضغوطاً هائلة على بكين.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية، لشبكة "فوكس نيوز"، إن المعلومات الاستخباراتية “لا تكذب” وإن الصين هي أكبر تهديد للولايات المتحدة.

وأضاف: "لا يوجد بلد آخر (غير الصين) لديه القدرة بشكل أساسي على الإطاحة بالحلم الأمريكي ولديه خطة محددة للقيام بذلك".

وحذر راتكليف من رغبة الصين في "الهيمنة على العالم اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً"، مضيفاً أنها جمعت بالفعل "أكبر قوة بحرية في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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