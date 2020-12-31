عقدت الحكومة اليمنية الجديدة، الخميس، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقال حساب مجلس الوزراء اليمني عبر تويتر، إن "‏حكومة الكفاءات السياسية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، عقدت اجتماعها الأول بعد وصولها إلى العاصمة المؤقتة".

وأضاف أن "عقد الاجتماع يأتي غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة لمباشرة مهامها تنفيذاً لاستحقاقات اتفاق الرياض" .

أعلنت الحكومة اليمنية، ارتفاع ضحايا تفجيرات مطار عدن الدولي (جنوب)، الأربعاء، إلى 26 قتيلاً إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في بيان الخميس، إنها "تابعت باهتمام بالغ الاعتداء الإرهابي الذي تبدو عليه بشكل واضح بصمات المليشيات الحوثية الإرهابية، والذي استهدف مطار عدن الدولي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأضافت أن هذا "الهجوم وقع بقصد القتل العمد وإيقاع أكبر قدر من الضحايا والأضرار، من خلال استهداف مدرج المطار وصالته الرئيسية وبواباته بعدد من المقذوفات الصاروخية التي أحدثت انفجارات كبيرة".

وتابعت أن تلك الهجمات "أدت إلى سقوط 26 شهيداً، وأكثر من مئة جريح من المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، إضافة لعدد كبير من الموظفين والقيادات الحكومية الذين حضروا لاستقبال الحكومة".

حكومة اليمن تتهم "خبراء إيرانيين" بالمساهمة في هجوم مطار عدن

كما اتهم رئيس الحكومة اليمنية الجديدة معين عبد الملك، الخميس، خبراء إيرانيين بالمساهمة في الهجوم على مطار عدن جنوبي البلاد.

جاء ذلك في أول اجتماع عقدته الحكومة عقب عودتها إلى عدن، الأربعاء، نشرت تفاصيله وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال عبد الملك: إن "المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن تشير إلى وقوف مليشيا الحوثي الانقلابية وراء ذلك".

وأضاف "الهجوم تم من خلال صواريخ موجهة، هناك معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين لتولي هذه الأعمال".

وشدد على "ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة".

تأتي اتهامات عبد الملك للحوثيين، رغم أن محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للجماعة، نفى في تصريحات إعلامية أية علاقة لجماعته بالهجوم.

وبينما لم يصدر تعليق إيراني حتى الساعة على اتهامات بالمساهمة في هجوم مطار عدن، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الهجوم وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

واعتبر زاده في بيان، أن "مثل هذه الممارسات العنيفة وقتل المدنيين هي نتيجة وجهة نظر المحتلين الذين جلبوا الدمار و الانقسام و أبشع كارثة بشرية إلى الأراضي اليمنية كافة تحت عنوان ما يعرف بالتحالف".

وأقر اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الخميس، إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن جنوبي اليمن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن "عبدالملك عقد اجتماعاً ضم مسؤولين في الحكومة، وقيادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والسلطة المحلية بعدن، إضافة لممثلين عن التحالف العربي".

وكُرس الاجتماع "لمتابعة التحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي الآثم على مطار عدن، بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة وإعداد ملف متكامل عنها وتقديمه إلى الامم المتحدة، والمجتمع الدولي".

محاولة لعرقلة جهود السلام

بدوره، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، إن الهجوم على مطار عدن (جنوب)، محاولة متعمدة لعرقلة جهود تحقيق السلام.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وفق بيان صدر عن مكتب غريفيث، وصل الأناضول نسخة منه.

وجدد غريفيث، إدانته المُطلقة "للهجوم الجبان" الذي استهدف أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم إلى مطار عدن، حسب البيان.

وأردف: "لقد كان يوم أمس يوماً حزيناً للغاية لليمن. إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني".

وتابع: "انتهاك بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب"، معرباً عن دعمه وتضامنه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.

واستطرد: "تشكيل الحكومة هو بارقة أمل أن المصالحة ممكنة، وهذا الهجوم هو محاولة متعمدة لتحويل هذا الأمل إلى شقاق ويأس، ولعرقلة جهود تحقيق السلام وتخفيف معاناة اليمنيين".

وأكد أن الأمم المتحدة "ستواصل دعمها لليمنيين من أجل الوصول إلى مستقبل من السلام المستدام يخلو من الخوف والحزن المصاحبَين لأيام مثل الأمس".