اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسعي لإيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن تدافع طهران عن نفسها رغم أنها لا تسعى إلى الحرب.

وفي تصريحات منفصلة، وجه مستشار عسكري للزعيم الإيراني الأعلى تحذيراً لترمب ونصحه "ألّا يحول احتفالات العام الجديد إلى حداد للأمريكيين".

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "بدلاً من محاربة كوفيد في الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترمب وحاشيته يهدرون مليارات لإرسال مقاتلات B-52 وأساطيل إلى منطقتنا. المعلومات القادمة من العراق تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب".

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الأمريكي أرسل قاذفات من طراز B-52 القادرة على حمل أسلحة نووية لتحلق في سماء الشرق الأوسط في استعراض للقوة أمام إيران كما أرسل غواصة نووية للخليج.

وجاء التصعيد في وقت تستعد فيه إيران لإقامة فاعليات في الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الجنرال قاسم سليماني في هجوم أمريكي بالعراق.

وقال ظريف في التغريدة "إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع بشكل صريح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وقال حسين دهقان وهو مستشار عسكري للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر "شاهدت في الأخبار أن الأمريكيين متأهبون بسبب مخاوفهم من الانتقام (من مقتل سليماني) وأرسلوا قاذفتي قنابل B-52 للتحليق فوق الخليج الفارسي".

وتابع دهقان، الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع، قائلاً "كل قواعدهم العسكرية في المنطقة في مدى صواريخنا. أنصح المطرود من البيت الأبيض (ترمب) بعدم تحويل العام الجديد إلى حداد للأمريكيين".