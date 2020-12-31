يحتفل العالم باستقبال العام الجديد بالتزامن مع زيادة لافتة في أعداد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا، مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس اعتبرها خبراء الصحة أسرع انتشاراً، وإن لم تكن أكثر خطورة على المصابين.

وعليه قررت عدة حكومات حول العالم فرض تدابير ضد تجمعات رأس السنة الجديدة.

حيث أغلقت سلطات مدينة نيويورك ساحة تايمز سكوير وسط المدينة اليوم الخميس، ولم يسمح سوى لمجموعة قليلة من المدعوين بينهم عاملون في مجال الرعاية الصحية وآخرون من الخطوط الأمامية في التعامل مع وباء فيروس كورونا، بمتابعة العد التنازلي لإسقاط كرة ليلة رأس السنة في الميدان.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إن على الجميع البقاء في منازلهم ومشاهدة الاحتفالات في هذه الساحة من خلال قنوات التلفزيون، في حين جرى تقليص العشرات من الاحتفالات في أنحاء الولايات المتحدة على نحو مماثل أو تحويلها بالكامل لتكون عبر الإنترنت.

وعادة ما يملأ عشرات الآلاف المناطق المحيطة بساحة تايمز سكوير، ويقفون لساعات في البرد القارس لمتابعة احتفالات ليلة رأس السنة، وهم يتابعون تلك الكرة البلورية تهبط ببطء عند الثواني الأخيرة من العام المنصرم.

إلا أن الشرطة لن تسمح هذا العام سوى لبضعة عشرات بأن يكونوا موجودين، مع الالتزام بوضع الكمامة وفحص الجميع للتأكد من عدم إصابة أي أحد بارتفاع في درجة الحرارة.

وتوفي أكثر من 25 ألفاً من سكان نيويورك هذا العام نتيجة الإصابة بكوفيد-19، بينما كانت المدينة تكافح في الربيع الماضي لمواجهة أشد موجات الوباء فتكاً في العالم.

لمواجهة "كورونا".. مصر تلغي احتفالات رأس السنة

وأقرت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها إلغاء احتفالات رأس السنة، ومنع التجمعات وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين المخالفين لأول مرة.

جاء ذلك في بيان للحكومة، عقب ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال مدبولي: "الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيجري اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس".

وأوضح البيان أنه "جرى تأكيد إلغاء احتفالات رأس السنة كافة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أيّة منشأة تقوم بتنظيم أيّة احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات".

وأضاف: "جرى التشديد على وقف أيّة فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات".

وتابع: "جرى التشديد الكامل أيضاً على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط".

وأكد البيان بدء تفعيل الغرامة الفورية، على أن تكون 50 جنيهاً (نحو 3 دولارات)، لمن لا يرتدي الكمامة أو لا يطبق الإجراءات الاحترازية، على أن يحال المخالف للنيابة حال الامتناع عن السداد.

فيما أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه لا تزال محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (غربي وشمال العاصمة) والإسكندرية (شمال مصر) تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات (27)، دون إحصائيات.

وخلال الـ72 ساعة الماضية، أعلنت وسائل إعلام مصرية عن إصابة 11 من مشاهير الوسط الفني بكورونا، بينهم يسرا وأمير كرارة وشريف رمزي والمخرجة إيناس الدغيدي، وسط قرارات نقابية بتكثيف الإجراءات الاحترازية.

ولم تتوقف إصابات كورونا على الفنانين خلال تلك الساعات الماضية وامتدت إلى 4 إعلاميين وهم: "وائل الإبراشي، ودينا عبد الكريم، وسيف زاهر، وكريم شحاته".

والجمعة، توفي القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم رحل أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثراً بالوباء.

وحالياً تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الإصابات اليومية.

وسجلت مصر إجمالاً 131 ألفاً و315 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و352 وفاة، و109 آلاف و462 حالة تعاف.

الداخلية التركية تصدر تعميماً بمنع احتفالات رأس السنة

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً بخصوص منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوزارة أرسلت التعميم للولايات كافة، مشيراً إلى أن منع الاحتفالات برأس السنة يشمل جميع الأماكن بما فيها منشآت الاستضافة والفيلات الخاصة أو المستأجرة.

ويشمل التعميم حظراً للتجوال يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من التاسعة مساء اليوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى الخامسة فجراً من يوم الاثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021.

ولفت إلى أن "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" التابعة لوزارة الداخلية ستتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحظر.

كما سيجري تعزيز التدابير بخصوص المنشورات المتعلقة بالمنشورات المروجة للإرهاب والمحرضة على الفوضى، والمتعلقة بوباء كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.