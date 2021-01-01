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وزير الخارجية الإيراني يتهم ترمب بمحاولة اختلاق ذريعة للحرب، وأردوغان يحذِّر أرمينيا من اختراق الهدنة في قره باغ.

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احتفالات العام الجديد في ووهان

وزير الخارجية الإيراني يتهم ترمب بمحاولة اختلاق ذريعة للحرب

اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسعي لإيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن تدافع طهران عن نفسها "رغم أنها لا تسعى للحرب". [TRT عربي]

وفي تصريحات منفصلة وجَّه مستشار عسكري للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي تحذيراً لترمب ونصحه "ألّا يحول احتفالات العام الجديد إلى حداد للأمريكيين". [TRT عربي]

وقال ظريف في تغريدة على تويتر: "بدلاً من محاربة كوفيد في الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترمب وحاشيته يهدرون مليارات لإرسال مقاتلات B-52 وأساطيل إلى منطقتنا. المعلومات القادمة من العراق تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب". [TRT عربي]

أردوغان يحذِّر أرمينيا من اختراق الهدنة في قره باغ

حذَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الذي حررته أذربيجان من الاحتلال مؤخراً. [TRT عربي]

جاء ذلك في خطاب هاتفي إلى الجنود الأتراك الموجودين في أذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار ضمن المركز التركي-الروسي المشترك. [TRT عربي]

ووجَّه أردوغان الخطاب إلى الجنود خلال مراسم عسكرية أقيمت في باكو بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أقار وقادة الجيش بجانب مسؤولي أذربيجان. وقال لأفراد الجيش التركي: "وجودكم في قره باغ وسام شرف يظهر أهمية المستوى الذي وصلت إليه علاقاتنا مع أذربيجان". [TRT عربي]