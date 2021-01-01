سياسة
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علييف: أذربيجان تبدأ حقبة جديدة بعد نصر مظفر في قره باغ
أشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن بلاده بدأت حقبة جديدة وأنها ستبني كل المدن المدمَّرة وتجعل "قره باغ جنة"، بعد أن انتصرت على أرمينيا في 44 يوماً وحررت أراضيها من الاحتلال.
علييف: أذربيجان تبدأ حقبة جديدة بعد نصر مظفر في قره باغ
علييف: إذا لم يوجد اقتصاد قوي فلا يمكن الحديث عن قوة عسكرية وسياسية / AA
1 يناير 2021

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده بدأت حقبة جديدة وإنها ستبني كل المدن المدمَّرة وتجعل "قره باغ جنة".

جاء ذلك في خطاب شعبي الخميس بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، مؤكداً أن 2020 سيبقى عام نصر مظفر في تاريخ البلاد.

وأضاف: "أذربيجان انتصرت على أرمينيا في 44 يوماً وحررت أراضيها من الاحتلال، فهذا نصر تاريخي".

وأشار إلى أن عنصر القوة برز رسمياً في العالم المتغير، مبيناً أنهم شحذوا الطاقات من أجل جمع تلك القوة.

وتابع: "القوة هي الاقتصاد، فإذا لم يوجد اقتصاد قوي فلا يمكن الحديث عن قوة عسكرية وسياسية، فأذربيجان مستقلة اقتصادياً ولا التزامات عليها تجاه أي مؤسسة مالية دولية".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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