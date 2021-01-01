سياسة
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أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز مشترك لإنتاج لقاح كورونا
أوضح أردوغان أن "3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا وصلت إلى تركيا، وجهودنا متواصلة لاستيراد مزيد". وتوقع أردوغان أن تنعكس التدابير المشددة في تركيا إيجابياً على احتواء تفشي الفيروس. وقال إن عام 2020 كان صعباً على بلاده والعالم بسبب الوباء.
أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز مشترك لإنتاج لقاح كورونا
أردوغان / AA
1 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح مضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة في مسجد أيا صوفيا بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن "3 ملايين جرعة لقاح مضادّ لفيروس كورونا وصلت إلى تركيا، وجهودنا متواصلة لاستيراد مزيد".

وأضاف: "نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح كورونا، وقد أجرينا مباحثات مع روسيا أيضاً في نفس الأمر".

وتوقع أردوغان أن تنعكس التدابير المشددة في تركيا إيجابياً على احتواء تفشي الفيروس. وقال إن عام 2020 كان صعباً على بلاده والعالم بسبب الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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