هدد إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة بالانتقام لقاسم سليماني "في عقر دارها".

جاء ذلك في كلمة لقآني خلال مراسم نظمت في جامعة طهران، الجمعة، لإحياء الذكرى الأولى لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وقال قآني مستهدفاً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن أنه أمر بالاغتيال "الشهيد سليماني اغتيل على يد أكثر رجال العالم وحشية".

وأضاف: "أقولها بصراحة إن مسار فيلق القدس وقوات المقاومة لن يتغير بسبب الشرور التي ارتكبتها الولايات المتحدة، حتى في داركم (داخل الولايات المتحدة) من الممكن أن يكون هناك أشخاص سيدفعون ثمن هذه الجريمة".

ومطلع 2020، اغتالت واشنطن، سليماني، بضربة جوية قرب مطار بغداد، وردّت إيران بعدها بأيام قليلة باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمّان جنوداً أمريكيين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي انتشار قواته في مناطق حُددت على أنها "منطلق لشنّ هجمات صاروخية".

جاء ذلك وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع الدفاع)، اللواء تحسين الخفاجي، فيما أوضح مصدر أمني أن الانتشار يأتي خشية استهداف المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال الخفاجي إن "قيادة العمليات المشتركة عملت على نشر القوات وزيادة عددها في المناطق التي جرى تشخيصها والتي تستخدم لإطلاق الصواريخ وكُثف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية وكذلك أبراج المراقبة وإدخال أجهزة ومعدات حديثة".

وأوضح الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة لديها معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل إجرامي، ولكن أن يستهدف القوات الأمنية بالتأكيد هو غير قادر على القيام بذلك".

وأشار إلى أنه "من حق قيادة العمليات المشتركة أن تغير خططها وتستنفر القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن هذا الانتشار "ضمن خطة أمنية لمواجهة التحديات المقبلة".

ويأتي الاستنفار الأمني الذي تشهده بغداد "لردع أي محاولة لشنّ هجمات صاروخية تستهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس"، بحسب مصدر أمني في بغداد طلب عدم ذكر اسمه في حديثه لوكالة الأناضول.

وأطلق مجهولون في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 8 صواريخ على المنطقة الخضراء، سقط معظمها على أبنية سكنية، فيما سقط أحد الصواريخ قرب حاجز أمني ما أدّى إلى إصابة مجند، وفق بيان وزارة الدفاع العراقية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بالوقوف وراء الهجوم، فيما قالت السلطات العراقية لاحقاً إنها اعتقلت عنصراً "خارجاً عن القانون" تبين لاحقاً أنه ينتمي إلى فصيل "عصائب أهل الحق" المسلح المنضوي في "الحشد الشعبي" والمقرب من إيران لـ"تورطه" بالهجوم الصاروخي.