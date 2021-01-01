سياسة
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الصحة العالمية تعتمد "فايزر-بيونتيك" كأول لقاح للحالات الطارئة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح "فايزر-بيونتيك" هو أول لقاح توصي به للاستخدام الطارئ، وحثت دول العالم على الإسراع في عمليات الموافقة على استيراد اللقاح واستخدامه.
الصحة العالمية تعتمد "فايزر-بيونتيك" كأول لقاح للحالات الطارئة
الصحة العالمية تعتمد "فايزر-بيونتيك" كأول لقاح معتمد للاستخدام في الحالات الطارئة  / AP
1 يناير 2021

أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، ضمن قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في الحالات الطارئة.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، قالت فيه إن لقاح "فايزر ـ بيونتيك" هو "أول لقاح توصي به المنظمة للاستخدام الطارئ، منذ بدء تفشي الفيروس قبل عام".

وأضافت أن القرار "يفتح الباب أمام البلدان للإسراع في عمليات الموافقة على استيراد اللقاح واستخدامه".

وقالت المديرة العامة المساعدة للحصول على الأدوية في المنظمة، ماريانجيلا سيماو، إن القرار "خطوة إيجابية جداً لضمان الوصول العالمي إلى لقاح فيروس كورونا".

كما شدّدت على "ضرورة بذل جهود عالمية أكبر من أجل توفير كميات كافية من اللقاح، وإيصاله لمن هم أكثر احتياجاً له في كل مكان".

وأضافت: "تعمل منظمة الصحة مع شركائها ليل نهار لتقييم اللقاحات الأخرى التي استوفت معايير السلامة والفاعلية".

وذكرت المنظمة في بيانها أن الخبراء الذين جمعتهم من حول العالم، راجعوا بيانات لقاح "فايزر ـ بيونتيك"، للتأكد من سلامته وفعاليته وجودته، كجزء من تحليل مخاطر وفوائد اللقاح.

ووجدت المراجعة أن اللقاح استوفى المعايير الضرورية التي حددتها المنظمة للسلامة والفعالية، وأن فوائده تفوق مخاطره المحتملة.

ويتطلب لقاح "فايزر ـ بيونتيك" التخزين في درجات حرارة ما بين -60 إلى -90 درجة مئوية؛ ما يجعل نقله أكثر صعوبة، ولذلك تعمل المنظمة على دعم البلدان في تقييم خططهم لتجهيز وتوصيل اللقاح، واستخدامه في أسرع وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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