سياسة
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بعد توقف 5 أشهر.. مطار مصراتة الدولي يعود للعمل مجدداً
عادت حركة الملاحة في مطار مصراتة الدولي بليبيا، للعمل مجدداً بعد توقف 5 أشهر جراء حريق عرضي، وقد أنجزت الإصلاحات بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال.
بعد توقف 5 أشهر.. مطار مصراتة الدولي يعود للعمل مجدداً
عودة مطار مصراتة للعمل مجدداً بعد توقف نحو 5 أشهر بسبب حريق عرضي  / Reuters
1 يناير 2021

عادت صباح الجمعة، حركة الملاحة في مطار مصراتة الدولي، غربي ليبيا، بعد توقف 5 أشهر جراء حريق عرضي.

وقالت إدارة المطار، في بيان، إن الجمعة شهد تسيير أول رحلة جوية كانت لطيران الأجنحة (ليبي خاص) وتوجهت نحو تونس.

وقبل نحو أسبوع، قال مدير المطار عادل قزيط، "سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءاً من أول يناير/كانون الثاني 2021"، بحسب وكالة الأناضول.

وتابع "تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، بعد تعرُّض صالة الركاب لحريق في أغسطس/ آب الماضي"، دون تفاصيل بشأن ذلك الدعم وقيمته.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة بسبب حريق عرضي.

وأكد قزيط "لدينا مقترح مقدم من قبل شركة ألبيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، وقد أحلناه إلى الجهات المختصّة، ولم يجرِ الفصل فيه بعد".

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحثت وزارة المواصلات الليبية، العرض المقدم من قبل شركة ألبيرق التركية، لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، مع تجهيز جميع مستندات العطاء للمشاريع المكملة لمشروع إنشاء محطة ركاب جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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