أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تشخيص 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة لدى أشخاص قادمين من بريطانيا، مضيفاً أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح قوجه في بيان، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة إزاء السلالة الجديدة من كورونا التي كشفت عنها بريطانيا، وعلقت الرحلات القادمة من هذا البلد.

وأضاف أنه قد أجرِي مسح على المصابين بكورونا القادمين من بريطانيا في الفترة الماضية، وتشخيص 15 إصابة بالسلالة الجديدة.

وأردف أن هؤلاء المصابين يخضعون للحجر الصحي منذ بداية المسح، والمخالطون لهم كذلك، لافتاً إلى إجراء عملية مسح أوسع والسيطرة على الوضع.

وأوضح أنه لم يجرِ تشخيص أي إصابة بالسلالة الجديدة داخل البلاد، باستثناء المصابين الـ15، نتيجة عمليات المسح المنتظمة في عموم الولايات التركية. وأشار إلى تعليق جميع الرحلات القادمة من بريطانيا بشكل مؤقت.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن قوجه أن تركيا ستشترط على القادمين إليها إبراز نتيجة فحص سلبية تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرة في آخر 72 ساعة.

وأوضح الوزير أنه يتعين على القادمين الذين كانوا في بريطانيا أو الدنمارك أو جنوب إفريقيا في آخر 10 أيام، إبراز نتيجة اختبار سلبية لكورونا صادرة في آخر 72 ساعة، إضافة إلى الخضوع لحجر صحي في العنوان الذي سيقيمون فيه.

ولفت إلى أنه سيُجرى اختبار ثان لهؤلاء في اليوم السابع من الحجر، فإذا كانت النتيجة سلبية ينتهي الحجر، وإلا فسيتم البدء بعلاجهم.