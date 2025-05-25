جاء ذلك في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية السبت خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، لمواكبة العملية الانتخابية بعد إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية (البلدية والاختيارية) التي أُجريت في محافظتي الجنوب والنبطية.

ويُعَدّ هذا الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه منذ نحو 10 سنوات، إذ كانت آخر انتخابات بلدية جرت في عام 2016، قبل أن تُرجأ ثلاث مرات متتالية بسبب الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة.

وفي سياق حديثه أشار سلام إلى الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل أسبوعين، وخُصص لمناقشة ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، كاشفاً عن جمع مبلغ أولي لهذا الغرض، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل مع البنك الدولي والجهات المانحة والدول الشقيقة لتوفير الدعم اللازم لجهود الإعمار.

ويعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنّفها البنك الدولي ضمن أشد ثلاث أزمات مالية في العالم، ما تسبب في انهيار اقتصادي واسع النطاق، وارتفاع معدلات الفقر، وشح في المحروقات والطاقة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات التي خلفت أيضاً 204 قتلى و501 جريح على الأقل، وفق بيانات رسمية.