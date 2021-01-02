سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 2 يناير/كانون الثاني 2021
استنفار أمني في بغداد بحلول ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني  / Reuters
2 يناير 2021

أهم الأحداث:

ذكرى سليماني.. استنفار في بغداد وإيران تهدد أمريكا بالانتقام "في عقر دارها"، وأمير الكويت: القمة الخليجية المقبلة ستعزز التضامن العربي.

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ذكرى سليماني.. استنفار في بغداد وإيران تهدد أمريكا بالانتقام "في عقر دارها"

في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.. إيران تهدد الولايات المتحدة بالانتقام لمقتله "في عقر دارها"، واستنفار أمني في بغداد تحسباً لأي هجمات صاروخية. [TRT عربي]

وقال إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مستهدفاً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن أنه أمر بالاغتيال "الشهيد سليماني اغتيل على يد أكثر رجال العالم وحشية". [TRT عربي]

أمير الكويت: القمة الخليجية المقبلة ستعزز التضامن العربي

أكد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح أن القمة الخليجية المقبلة ستعمل على تعزيز روح التضامن العربي والخليجي لمواجهة تحديات المنطقة. [TRT عربي]

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بعد توسط دول بينها الكويت وسلطنة عمان والولايات المتحدة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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