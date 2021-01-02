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ذكرى سليماني.. استنفار في بغداد وإيران تهدد أمريكا بالانتقام "في عقر دارها"، وأمير الكويت: القمة الخليجية المقبلة ستعزز التضامن العربي.

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ذكرى سليماني.. استنفار في بغداد وإيران تهدد أمريكا بالانتقام "في عقر دارها"

في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.. إيران تهدد الولايات المتحدة بالانتقام لمقتله "في عقر دارها"، واستنفار أمني في بغداد تحسباً لأي هجمات صاروخية. [TRT عربي]

وقال إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مستهدفاً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن أنه أمر بالاغتيال "الشهيد سليماني اغتيل على يد أكثر رجال العالم وحشية". [TRT عربي]

أمير الكويت: القمة الخليجية المقبلة ستعزز التضامن العربي

أكد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح أن القمة الخليجية المقبلة ستعمل على تعزيز روح التضامن العربي والخليجي لمواجهة تحديات المنطقة. [TRT عربي]

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بعد توسط دول بينها الكويت وسلطنة عمان والولايات المتحدة. [TRT عربي]