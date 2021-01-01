سياسة
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اتفاقيات مرتقبة تمهد لمباراة ودية بين المنتخب المغربي والإسرائيلي
كشف موقع هسبريس المغربي، عن لقاء افتراضي جمع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أورن حسون، ونائبه آفي ليفي، الجمعة، اتفق فيه الطرفان على تنظيم مباريات بين البلدين، والترتيب لاتفاقيات ثنائية.
اتفاقيات مرتقبة تمهد لمباراة ودية بين المنتخب المغربي والإسرائيلي
موقع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم نشر صوراً من اللقاء الإفتراضي ووصفه بـ"التاريخي"
1 يناير 2021

كشف موقع هسبريس المغربي، الجمعة، عن لقاء جمع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أورن حسون، ، ونائبه آفي ليفي، عبر اتصال من خلال تطبيق زوم، جرى فيه التباحث حول تكوين فرق عمل مشتركة بين الجانبين.

وأشار الموقع إلى أن منسقة الاجتماع ليا بنشرتيت، وهي يهودية من أصل مغربي، قالت إن الطرفين اتفقا على إجراء مقابلة ودية؛ لكن دون تحديد تفاصيل المكان والزمان، وأكدت أن الجانبين يستعدان لعقد اتفاقيات ثنائية كثيرة.

وأضافت بنتشريت للموقع أن "المسؤولين وجّها الدعوة إلى بعضهما البعض من أجل زيارة المغرب وإسرائيل، ومن المنتظر أن تعلن التفاصيل كافة في المستقبل القريب".

ونشر موقع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم صوراً من اللقاء الافتراضي، الذي وصفه بـ"التاريخي".

ووفقاً للموقع فقد افتتح لقجع حديثه قائلاً: “أرحب بهذه المحادثة التي كنا ننتظرها منذ سنوات عديدة. وبفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس، لدينا فرصة لتقوية الروابط بين الشعوب من خلال كرة القدم".

وأضاف: "أود أن أدعوكم إلى المغرب للتفكير معاً من أجل عمل مشترك، والاتفاق على تنظيم مباريات بين فرقنا”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي أرون حسون “أود أن أشكرك صديقي على المبادرة المرحَّب بها، نحن متحمسون. وبالطبع نرى أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات والتعاون بين الاتحادين".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن ترمب، في اليوم نفسه، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعاً، وإنما استئناف للعلاقات الرسمية التي بدأت عام 1993، وجرى تجميدها عام 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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