سياسة
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ليبيا.. انتهاء مهلة الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية تمهيداً لإجراء انتخابات
نقلت وكالة الأناضول عن مصدر من ملتقى الحوار السياسي أنه "يشترط في تقديم الأسماء حصول المتقدم أو المترشح على تزكية عضوين من الملتقى". وأضاف المصدر الذي لم يعلن عن اسمه: "لا يمكن لمن زكى شخصاً لعضوية اللجنة الاستشارية أن يزكي آخر".
ليبيا.. انتهاء مهلة الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية تمهيداً لإجراء انتخابات
أعلن ملتقى الحوار الليبي الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021 / AA
2 يناير 2021

كشف مصدر من ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء الجمعة، عن انتهاء المهلة المحددة لترشح أعضاء اللجنة الاستشارية للملتقى، الساعة 22 بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر أنه "يشترط في تقديم الأسماء حصول المتقدم أو المترشح على تزكية عضوين من ملتقى الحوار السياسي".

وأضاف المصدر الذي لم يعلن عن اسمه "لا يمكن لمن زكى شخصاً لعضوية اللجنة الاستشارية أن يزكي آخر".

وحول من يمكنه التقدم لعضوية اللجنة الاستشارية، أوضح المصدر "لا يمنع تقدم أعضاء من اللجنة القانونية للملتقى لعضوية اللجنة، ولكن أستبعد حدوث ذلك".

ولم يوضح المصدر عدد الأسماء المترشحة لعضوية اللجنة الاستشارية، بسبب عدم إعلان بعض المرشحين أنهم تقدموا للترشح.

والأربعاء ألزمت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، ملتقى الحوار السياسي بتقديم أسماء مقترحة للجنة استشارية من أعضاء الملتقى في غضون يومين.

وقالت وليامز حينها: "أرى أننا نحتاج إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركاً في ملتقى الحوار، لتساعدنا وتساعدكم في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية"‎.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع قانون للانتخابات المقررة في أواخر 2021.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن ملتقى الحوار الليبي الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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