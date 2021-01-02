سياسة
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رغم تراجع الرحلات والحوادث.. 2020 تسجل ارتفاعاً في عدد قتلى حوادث الطيران
ارتفع عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020، مسجلاً 299 وفاة حول العالم، على الرغم من تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 بالمئة وتراجع عدد الرحلات بنسبة 42 بالمئة بسبب قيود السفر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
رغم تراجع الرحلات والحوادث.. 2020 تسجل ارتفاعاً في عدد قتلى حوادث الطيران
يأتي التراجع في عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد في عدد الرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا / Reuters
2 يناير 2021

قالت شركة استشارات هولندية، الجمعة، إن عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020 زاد، مسجلاً 299 وفاة بأنحاء العالم حتى مع تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 بالمئة.

وذكرت شركة "تو سيفينتي" لاستشارات الطيران أنها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة في 2020، خمس منها مميتة، ممَّا أسفر عن 299 قتيلاً. ووقعت 86 حادثة في 2019 ثمان منها فتاكة، ممَّا أودى بحياة 257 شخصاً.

وأوضحت الشركة أن الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0.27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضي، أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3.7 ملايين رحلة، ارتفاعاً من 0.18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران في 2019.

ويأتي التراجع في عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد في عدد الرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وذكر موقع "فلايت رادار 24" أن عدد الرحلات التجارية التي تتبعها في أنحاء العالم خلال العام الماضي تراجع بنسبة 42 بالمئة إلى 24.4 مليون.

وكان أكثر من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في تقرير "تو سيفينتي" على متن طائرة أوكرانية أسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير/كانون الثاني وعددهم 176.

ووقع ثاني أكبر الحوادث فتكاً في مايو/أيار عندما تحطمت طائرة باكستانية ممَّا أسفر عن مقتل 98.

وانخفضت وفيات حوادث الطيران بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين.

وقالت شبكة سلامة الطيران (أيه.إس.إن) إنها سجلت 1015 وفاة في حوادث طائرات تجارية بجميع أنحاء العالم عام 2005.

وعن السنوات الخمس الماضية، قالت الشبكة إنها سجلت 14 حادثة مميتة في المتوسط لطائرات ركاب وشحن خلال تلك الفترة أسفرت عن 345 وفاة سنوياً.

وكان 2017 أكثر الأعوام أماناً على الإطلاق في حركة الطيران في جميع أنحاء العالم، حيث شهد حادثتي تحطم طائرتين صغيرتين أسفرا عن 13 وفاة لكنه لم يشهد أي حوادث مميتة في قطاع طائرات الركاب الكبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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