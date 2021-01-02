سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 5 نساء في قصف باليمن وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين
نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة (تحت سيطرة الجماعة) محمد قحيم، قوله: إن "مرتزقة العدوان (القوات الموالية للحكومة) استهدفوا بوابة صالة المنصورة للأفراح بمديرية الحوك التابعة للحديدة".
مقتل 5 نساء في قصف باليمن وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين
الجيش اليمني والحوثيون تبادلوا الاتهامات حول مصدر القذيفة المدفعية / AA
2 يناير 2021

قتلت 5 نساء وجرحت أخريات، الجمعة، في قصف مدفعي بمدينة الحديدة غربي اليمن، في حين تبادل الجيش والحوثيون الاتهامات حول منفذ القصف.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش) في بيان: إن "قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي مساء الجمعة على قاعة أعراس نسائية، تسببت بمقتل خمس نساء وجرح 7 أخريات".

وأضاف البيان نقلاً عن شهود عيان: أن "القذيفة أطلقتها عناصر حوثية من جانب إحدى الحدائق الواقعة تحت سيطرة الجماعة شرق مدينة الحديدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل اتهمت جماعة الحوثي القوات الموالية للحكومة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف صالة أفراح نسائية بالحديدة.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة (تحت سيطرة الجماعة) محمد قحيم، قوله: إن "مرتزقة العدوان (القوات الموالية للحكومة) استهدفوا بوابة صالة المنصورة للأفراح بمديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضاف: "أدى القصف إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح في حصيلة أولية“.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، في حين تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

ومنذ 2015 ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us