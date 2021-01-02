أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فردو قريباً.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" عن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي.

وقال صالحي إن إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فردو قريباً، مضيفاً أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وتابع صالحي: "نحن بحاجة لإضافة أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4 بالمئة. نحتاج إلى توصيل أربع أسطوانات تخصب كل منها 5 بالمئة، كي نحصل على 20 بالمئة".

ومضى قائلاً: "يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أعلنا أننا نريد أن نفعل ذلك في المستقبل القريب وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

يشار إلى أن البرلمان الإيراني صدّق في وقت سابق بالإجماع على قرار رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، وبما قيمته 120 كيلوغراماً، ما يُسهم في تسريع وتيرة التخصيب.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمئة.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي. كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، والمرشد علي خامنئي، والحرس الثوري.