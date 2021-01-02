سياسة
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أياماً بعد توصية بعدم تلقيحهم.. إصابة أسرى فلسطينيين بكورونا في سجن النقب
أصيب 16 معتقلاً فلسطينياً في سجن النقب الصحراوي بفيروس كورونا، حسب نادي الأسير الفلسطيني، بعد أيام من توصية وزير الأمن العام الإسرائيلي بعدم تلقيحهم.
أياماً بعد توصية بعدم تلقيحهم.. إصابة أسرى فلسطينيين بكورونا في سجن النقب
بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المعتقلين الفلسطينيين 156، بحسب نادي الأسير - صورة أرشيفية / Social Media
2 يناير 2021

قال نادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة غير حكومية)، السبت، إن 16 معتقلاً أصيبوا بفيروس كورونا في سجن النقب الصحراوي (جنوب).

وأشار في بيان إلى أن أولى الإصابات ظهرت الخميس الماضي لأحد الأسرى في قسم "3" داخل السجن، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن عدد الإصابات مُرشحة للارتفاع مع ظهور أعراض على الأسرى داخل القسم المذكور، والذي يقبع فيه 73 معتقلاً.

وذكر أن إدارة السجن نقلت جميع المعتقلين المصابين إلى قسم "8" في سجن "ريمون" (جنوب)، وهو القسم الذي خُصص لاحتجاز المعتقلين المصابين بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المعتقلين الفلسطينيين 156، بحسب نادي الأسير، كان معظمها في سجن جلبوع (شمال).

وحمّل نادي الأسير إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن النقب".

وطالب في بيانه المجتمع الدولي "بضرورة الضغط على الاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن، بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيليةقالت إن وزير الأمن العام الإسرائيلي أمر إدارة السجون الإسرائيلية، في وقت سابق، بعدم تلقيح الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا.

ويقبع في سجن النقب ما يزيد على 1200 معتقل، بينهم كبار في السّن ومرضى، بحسب نادي الأسير.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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