سياسة
2 دقيقة قراءة
الرابع في العالم.. أردوغان يفتتح جسر "كومورهان" شرقي تركيا
افتتح الرئيس التركي جسر "كومورهان"، مؤكداً أن الجسر يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلاً عن تشكيله صلة وصل ين ولايتي إلازيغ وملاطية (شرقي تركيا).
الرابع في العالم.. أردوغان يفتتح جسر "كومورهان" شرقي تركيا
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن بعد في افتتاح جسر "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية / AA
2 يناير 2021

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن بعد في افتتاح جسر "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية (شرقي تركيا).

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال مراسم الافتتاح، إن جسر "كومورهان" يعد رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم.

وأضاف أن الجسر هو صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية.

وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).

وأشار إلى أن جسر كومورهان يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلاً عن تشكيله صلة وصل بين ألازيغ وملاطية.

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا ستكون جاهزة في أبريل/نيسان 2021 على أقصى تقدير.

وتطرق أردوغان في كلمته إلى ملف اللقاحات المضادة للفيروس قائلاً: "لقاحات كورونا التي نعمل على تطويرها ستكون جاهزة بإذن الله في أبريل (نيسان) على أقصى تقدير".

كما عرّج الرئيس أردوغان على موضوع اللقاحات المستوردة وأكد أهمية البدء بالتطعيم بها.

وأضاف: "أعتقد أننا سنتجاوز عتبة مهمة في مكافحة الوباء (كورونا) بالانطلاق في التطعيم باستعمال اللقاحات المؤمنة من الخارج".

وفجر الأربعاء وصلت إلى تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، في حين تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us