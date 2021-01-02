شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن بعد في افتتاح جسر "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية (شرقي تركيا).

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال مراسم الافتتاح، إن جسر "كومورهان" يعد رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم.

وأضاف أن الجسر هو صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية.

وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).

وأشار إلى أن جسر كومورهان يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلاً عن تشكيله صلة وصل بين ألازيغ وملاطية.

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا ستكون جاهزة في أبريل/نيسان 2021 على أقصى تقدير.

وتطرق أردوغان في كلمته إلى ملف اللقاحات المضادة للفيروس قائلاً: "لقاحات كورونا التي نعمل على تطويرها ستكون جاهزة بإذن الله في أبريل (نيسان) على أقصى تقدير".

كما عرّج الرئيس أردوغان على موضوع اللقاحات المستوردة وأكد أهمية البدء بالتطعيم بها.

وأضاف: "أعتقد أننا سنتجاوز عتبة مهمة في مكافحة الوباء (كورونا) بالانطلاق في التطعيم باستعمال اللقاحات المؤمنة من الخارج".

وفجر الأربعاء وصلت إلى تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، في حين تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.