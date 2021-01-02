أدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في شركة تركية صباح السبت في الصومال، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مواطن تركي.

وقالت الوزارة في بيان: "تلقينا بحزن نبأ مقتل 4 أشخاص بينهم مواطن تركي، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف شركة تركية في الصومال صباح اليوم".

وأضافت أن أربعة مواطنين أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم، وأن الوزارة تتابع عن كثب حالتهم الصحية.

وأردف البيان: "نُدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف موظفي شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو - أفجوي، وتساهم في رخاء الصومال ونهضته".

وزاد: "نؤكد مرة أخرى وقوفنا إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق والصديق وحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وصباح السبت وقع تفجير انتحاري بإحدى ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه: إن "انتحارياً فجر نفسه في منطقة لفلولي جنوبي العاصمة".

وأعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسؤوليتها عن التفجير، في بيان لها نشره موقع "ميمو " الإخباري المحلي المقرب من الحركة.