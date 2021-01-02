سياسة
3 دقيقة قراءة
محمود عباس يرحب برسالة من  حركة حماس حول الانتخابات وإنهاء الانقسام
رحب الرئيس الفلسطيني بمضمون رسالة تسلمها من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول "إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات"، وقرر دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية للاجتماع به، لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات.
محمود عباس يرحب برسالة من  حركة حماس حول الانتخابات وإنهاء الانقسام
عباس تسلم رسالة خطّية من هنية نقلها له أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب / Reuters
2 يناير 2021

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، ترحيبه بمضمون رسالة تسلمها من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حول "إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات".

وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، السبت، إن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطّية من هنية، نقلها له أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الرسالة التي نقلت لعباس، كانت "بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".

وأشار البيان إلى أن عباس "أعطى توجيهاته للرجوب بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية".

وبحسب البيان، فقد قرر الرئيس الفلسطيني دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر للاجتماع به، لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات، وفق القانون.

ووجّه عباس شكره إلى مصر وقطر وتركيا وروسيا والأردن، التي "أسهمت بجهودها الخيّرة في تقريب وجهات النظر".

وكان هنية قد كشف أمس الجمعة، في بيان، عن وجود "مساعٍ جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة الوطنية".

وقال هنية في البيان: "هناك مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 16و17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقدت حركتا حماس وفتح في القاهرة لقاءات لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وسبق ذلك عقْدُ الحركتين في سبتمبر/أيلول الماضي لقاءً في مدينة إسطنبول التركية، اتفقتا خلاله على "رؤية ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان الاتهامات حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة.

وقالت حركة فتح، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية "لم تنجح"، بسبب خلافات مع حركة حماس حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، في حين كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us