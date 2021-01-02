اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل، السبت، بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لشنّ هجمات على القوات الأمريكية في العراق.

جاء ذلك في تغريدة لظريف على تويتر، قال فيها "تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرّضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين، لتضع ترمب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب".

وأضاف: "احذر الفخ يا دونالد ترمب، أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة".

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الأمريكي أرسل قاذفتي قنابل من طراز بي52 القادرة على حمل أسلحة نووية إلى الشرق الأوسط أمس الأربعاء في رسالة ردع لإيران، لكن القاذفتين غادرتا المنطقة منذ ذلك الحين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس أن حاملة الطائرات (نيميتز) التي كانت تبحر قبالة السواحل الصومالية ستغادر عائدة إلى مرفئها في الولايات المتحدة. ونظراً لأنها كانت في السابق تنفذ عمليات في الشرق الأوسط، يرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها محاولة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وقال المسؤول إنه وخلال الأيام الأخيرة، زاد القلق والحذر بشأن ما يمكن أن تقوم به القوات المدعومة من إيران في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية الأولى لمقتل القائد العسكري الجنرال قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرات مسيرة في العراق في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتلقي واشنطن باللوم على مسلحين مدعومين من إيران في شن هجمات صاروخية على منشآت أمريكية في العراق، بما فيها مناطق قريبة من سفارتها في بغداد. ولم تعلن أي جهة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

وقال ظريف: "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع بشكل صريح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وقال حسين دهقان وهو مستشار عسكري للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر "شاهدت في الأخبار أن الأمريكيين متأهبون بسبب مخاوفهم من الانتقام (لمقتل سليماني) وأرسلوا قاذفتي قنابل بي52 للتحليق فوق الخليج الفارسي".

وتابع دهقان، الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع، قائلاً: "كل قواعدهم العسكرية في المنطقة في مدى صواريخنا. أنصح المطرود من البيت الأبيض (ترمب) بعدم تحويل العام الجديد إلى حداد للأمريكيين".