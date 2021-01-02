سياسة
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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق العاجل في إصابة "أبو عرام"
طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل، بالتحقيق في حادثة استهداف جنود إسرائيليين للشاب الفلسطيني هارون أبو عرام، وإصابته بشلل رباعي بينما كان يدافع عن ممتلكاته.
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق العاجل في إصابة "أبو عرام"
كان أبو عرام يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدّات بناء من أمام منزله حينما أصابوه بطلقة مباشرة في رقبته / AP
2 يناير 2021

طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل بالتحقيق السريع والكامل في إطلاق جنودها النار من مسافة قريبة على الشاب الفلسطيني هارون أبو عرام، الذي كان يدافع عن ممتلكاته.

جاء ذلك في تغريدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، تعليقاً على إصابة الشاب أبو عرام (24 عاماً) بالشلل الرباعي إثر استهدافه برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة قريبة، جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت البعثة إلى أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الجمعة النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مخالفة بذلك القانون الدولي".

وشدّدت على رفضها الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، سيما وأن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته.

وطالبت اللجنة إسرائيل بالتحقيق السريع والكامل في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة.

يذكر أن الرصاصة الإسرائيلية اخترقت رقبة أبو عرام وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها، حسب شهود عيان.

وكان أبو عرام، يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدّات بناء من أمام منزله، الجمعة، في منطقة "مسافر يطّا" (جنوب).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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