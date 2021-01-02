سياسة
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تركيا تبدأ العدّ التنازلي لإطلاق القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U"
أرسلت تركيا القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U" إلى الولايات المتحدة، تمهيداً لإطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.
تركيا تبدأ العدّ التنازلي لإطلاق القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U"
القمر الصناعي من تصميم شركة "أسيلسان" ومن تجميع جامعة إسطنبول التقنية / AA
2 يناير 2021

بدأت تركيا العد التنازلي لإطلاق قمرها الصناعي المكعب، المطوّر من قبل شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية.

وأرسلت تركيا القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U" إلى الولايات المتحدة، تمهيداً لإطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، ووضعه في مدار أرضي منخفض.

والقمر الصناعي من تصميم شركة "أسيلسان"، ومن تجميع جامعة إسطنبول التقنية.

وتشكل أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وسيلة لا غنى عنها للوحدات العسكرية، حيث تزداد أهمية تقنياتها المستخدمة في تأمين اتصالات الصوت والفيديو والبيانات.

بناءً على ذلك، تقدم "أسيلسان" واحدة من أكثر أدوات الاتصال كفاءة كحلّ بديل من أجل تلبية الاحتياجات التكتيكية للوحدات العسكرية في الميدان ومراكز قيادتها ومقارها وقادتها في ساحة المعركة.

كما تقدم أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية، وحلولاً لها باستخدام خبرتها في مجالات إدارة المشاريع وتصميم النظام الفرعي وتطوير البرمجيات والإنتاج والاختبار والتكامل في تقنيات الأقمار الصناعية.

وطوّرت الشركة التركية في هذا الإطار القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U" كجزء من مشروع البحث والتطوير الممول ذاتياً.

ومن المتوقع أن يبدأ القمر الصناعي المكعب الذي صمّمته "أسيلسان" من خلال دمج مكونات حساسة، مهامه بعد وصوله إلى مداره بنجاح.

وستقوم الشركة بإرسال الصور التي يجري الحصول عليها عبر الكاميرا إلى المحطة الأرضية من خلال نظام إرسال فرعي.

كما ستجمع البيانات الإحصائية حول البيئة الفضائية باستخدام مقياس الجرعة الإشعاعية ومستشعر درجة الحرارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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