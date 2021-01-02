أعلنت قناة عبرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني تنفذه مليشيات عراقية أو يمنية.

جاء ذلك في قناة "كان" الرسمية، التي أوضحت أن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأسبوع الماضي تقييمات حول إمكانية نشر إيران قوات موالية لها في اليمن أو العراق، من أجل مهاجمة إسرائيل بصواريخ أو طائرات دون طيار.

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن إيران ستحاول إيذاء إسرائيل من خلال دولة أخرى قد تكون العراق أو اليمن، بحسب قناة "كان".

ويعتقد الجيش أن طهران تستعد لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن المليشيات الموالية لإيران في العراق أو المتمردين الحوثيين في اليمن، قد تنفذ عمليات ضد إسرائيل على أراضيها.

والأسبوع الماضي، حذّر رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، الدول الحليفة لإيران من أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية.

كانت إيران قد أعلنت مقتل محسن فخري زاده (63 عاماً)، المعروف بـ"عرّاب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارته التي كانت تقلّه قرب العاصمة طهران، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عملية الاغتيال بـ"الفخ الإسرائيلي"، متوعداً بالرد على العملية في الوقت المناسب.

كما توعّد الحرس الثوري الإيراني، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.