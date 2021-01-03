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وزير الخارجية الإيراني يحذر ترمب من محاولة إسرائيلية لإشعال "حرب زائفة"، وأردوغان يفتتح جسر "كومورهان" الضخم شرقي تركيا

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تركيا تفتتح جسر ونفق "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطيا

وزير الخارجية الإيراني يحذر ترمب من محاولة إسرائيلية لإشعال "حرب زائفة"

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، السبت، في تغريدة على تويتر: إن "هناك معلومات مخابراتية جديدة من العراق تشير إلى أن عناصر إسرائيلية محرّضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين، لتضع ترمب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب". [TRT عربي]

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الأمريكي أرسل قاذفتي قنابل من طراز بي52 القادرة على حمل أسلحة نووية إلى الشرق الأوسط في رسالة ردع لإيران، لكن القاذفتين غادرتا المنطقة. [TRT عربي]

وأضاف ظريف: "احذر الفخ يا دونالد ترمب، أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة". [TRT عربي]

الرابع في العالم.. أردوغان يفتتح جسر "كومورهان" شرقي تركيا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن بعد في افتتاح جسر "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية (شرقي تركيا). وقال خلال مراسم الافتتاح إن جسر "كومورهان" يعد رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم. [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أن الجسر صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100%، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية. وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار). [الأناضول]