سياسة
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مقتل جنديين فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في مالي
قتل جنديان فرنسيان وأصيب آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة، في أثناء قيامهم بمهمة استطلاع وجمع معلومات بمنطقة ميناكا في شرق مالي.
مقتل جنديين فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في مالي
قتل جنديان فرنسيان وأصيب ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة / AA
3 يناير 2021

قالت الرئاسة الفرنسية إن جنديين قتلا خلال عملية في مالي السبت وأصيب جندي ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة.

وذكرت الأركان المشتركة الفرنسية في بيان أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع وجمع معلومات بمنطقة ميناكا في شرق البلاد عندما وقع الانفجار ظهر السبت.

وقالت الرئاسة إن إصابة الجندي ليست خطيرة.

وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع في مالي أيضاً إثر انفجار عبوة ناسفة خلال مهمة في منطقة همبوري بجنوب البلاد.

وذكرت مصادر أن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي أعلنت مسؤوليتها عن قتل الجنود الثلاثة في همبوري.

حسب قناة "فرانس 24"، فإن حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ تدخل باريس عسكرياً في يناير/كانون الثاني عام 2013، ارتفعت إلى 47.

يذكر أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها، كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.

ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

مصدر:TRT عربي
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