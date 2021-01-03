سياسة
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مرشّح محتمل لمنصب ميركل: الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً أمام اللاجئين
قال فريدريش ميرتس، المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، إن الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً، داعياً إلى أن تكون "عمليات الترحيل أكثر حزماً من السنوات السابقة".
مرشّح محتمل لمنصب ميركل: الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً أمام اللاجئين
ماتيس: "الرسالة الواضحة للاجئين وتنظيمات المهربين هي أن هذا الأمر يهدد الحياة، ولن ينجح". / Reuters
3 يناير 2021

عارض فريدريش ميرتس المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، قبول لاجئين من مخيمات اليونان أو البوسنة، قائلاً: "الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً".

وأضاف ميرتس، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية: "الاتحاد الأوروبي بأكمله ملزم على وجه الخصوص بمساعدة اللاجئين في مواقعهم في البلقان أو في الجزر اليونانية، لكن لا يمكن حل هذه الكارثة الإنسانية من خلال استقبال ألمانيا للجميع.. هذا الطريق لم يعد مفتوحاً".

وأكد ميرتس "ضرورة أن تبرم أوروبا اتفاقيات مع بلدان المنشأ أو بلدان العبور من أجل منع الهجرة غير النظامية والمهددة للحياة عبر البحر المتوسط من بلدان المنشأ".

وأضاف: أن "الرسالة الواضحة للاجئين وتنظيمات المهربين هي أن "هذا الأمر يهدد الحياة، ولن ينجح"".

كما دعا ميرتس إلى "عمليات ترحيل أكثر حزماً من السنوات السابقة".

وتابع ميرتس قائلاً: "هناك حالات من اللاجئين لن تتمكن بعض البلدان من ترحيلهم في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

وأضاف المسؤول الألماني أنه في "سوريا على سبيل المثال هناك عقبات قانونية وإنسانية وكذلك واقعية، بسبب عدم وجود خطوط طيران وطرق برية مفتوحة، وبالتالي فإن الترحيل إليها لن يكون ممكناً إلا في حالات فردية".

ومن المقرر أن يختار حزب ميركل المحافظ زعيمه خلال مؤتمر افتراضي منتصف الشهر الجاري.

وسيكون على أعضاء "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الاختيار بين المعتدل أرمين لاشيت الذي يترأس ولاية شمال الراين- ويستفاليا، والليبرالي فريدريك ميرتس الذي يعد خصماً تاريخياً لميركل، ونوربرت روتغين الخبير في السياسة الخارجية.

ومن المرجح أن يكون الفائز منهم مرشحاً لليمين في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل عقب تنحي ميركل بعد 16 عاماً أمضتها في المستشارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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