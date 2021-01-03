سياسة
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صحيفة عبرية: نتنياهو يُلمّح لأوّل مرة إلى زيارته للسعودية
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لمّح خلال اجتماع لسكرتارية حزب الليكود إلى زيارته للسعودية، وذلك لأوّل مرّة بعد التزام إسرائيل الصمت تجاه تلك الزيارة.
صحيفة عبرية: نتنياهو يُلمّح لأوّل مرة إلى زيارته للسعودية
نتنياهو لمّح خلال اجتماع لحزب الليكود إلى زيارته للسعودية / AFP
3 يناير 2021

لمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارته السعودية لأوّل مرة بشكل غير مباشر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن نتنياهو لمّح إلى إجراء هذه الزيارة التي ظلّت طي الكتمان إسرائيلياً، وذلك خلال اجتماع لحزب الليكود.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن لقاء جمع نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مدينة نيوم الساحلية السعودية الشهر الماضي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت تأكيد الزيارة أو نفيها وفضّلت التزام الصمت.

وحسب الصحيفة، أكدت مصادر إسرائيلية مؤخراً تلك الزيارة.

وخلال اجتماع لسكرتارية حزب الليكود الحاكم، سُئل نتنياهو عمّا إذا كانت إسرائيل تخطط لتطبيع العلاقات بشكل رسمي مع إقليم شمال العراق، فأجاب "لقد زرت مؤخراً دولاً عربية أخرى، وكما لم أستطع التحدث مسبقاً عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن".

وكان نتنياهو رفض التعليق على تقارير قالت إنه التقى في السعودية ولي عهد المملكة محمد بن سلمان.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "لم أتطرق أبداً إلى هذه الأمور، ولا أنوي البدء في ذلك الآن".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن لقاءً ثلاثياً تم في السعودية، بمشاركة نتنياهو وبن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشيرة إلى أن اللقاء عقد سراً بمشاركة رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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